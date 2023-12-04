Указ Путіна ймовірно не збільшує, а офіційно затверджує наявну кількість військових, - ISW
Указ президента Росії Володимира Путіна від 1 грудня, швидше за все, є формальним визнанням поточної чисельності російської армії, а не наказом про негайне збільшення чисельності російських військовослужбовців.
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Збільшення на 170 000 російських військовослужбовців між попереднім указом Путіна від 25 серпня 2022 року та указом від 1 грудня 2023 року, швидше за все, є офіційним визнанням чистого збільшення на 170 000 військовослужбовців між 25 серпня 2022 року і 1 грудня 2023 року, а не закликом до негайного збільшення поточної чисельності військовослужбовців.
За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмітрія Мєдвєдєва станом на 9 листопада від початку року російська армія набрала 410 тисяч контрактників, добровольців та військовослужбовців за призовом.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 29 листопада, що російські війська зазнали понад 300 000 втрат (вбитих і поранених) в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Поточні широкомасштабні зусилля з криптомобілізації (такі як набір добровольців і примус мігрантів до російської армії), часткова мобілізація, кількість російських військовослужбовців, які завершують військову службу, і втрати росіян в Україні, ймовірно, пояснюють чисте збільшення чисельності особового складу на 170 000 осіб у період з 25 серпня 2022 року по 1 грудня 2023 року.
Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року, швидше за все, встановлює нову офіційну кінцеву чисельність Збройних сил Росії на рівні 2,209 мільйона військовослужбовців, а не передбачає значного збільшення загальної чисельності російських збройних сил.
- 1 грудня Путін підписав указ про збільшення офіційної чисельності російських військових з 2,039 млн до 2,209 млн, а загальної чисельності військовослужбовців з 1,15 млн до 1,32 млн.
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