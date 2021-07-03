Україна - Англія: букмекери дали прогноз на чвертьфінал Євро-2020
Букмекери вважають збірну України аутсайдером чвертьфінального матчу чемпіонату Європи проти Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Англії коефіцієнт 1,45, на нічию дають 4,60, а у виграш України не вірять - 8,40.
Коефіцієнт на те, що англійці вийдуть до півфіналу - 1,2, на те, що там опиниться команда Андрія Шевченка - 5,00.
Матч між Україною та Англією розпочнеться сьогодні у Римі на "Стадіо Олімпіко" о 22:00.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
- Нагадаємо, 1 липня колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо заявив, що головною проблемою нашої національної команди у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії, може стати фізична втома після гри з Швецією.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко запевнив, що сильні сторони Англії не лякають його команду перед чвертьфіналом чемпіонату Європи.
- Колишній футболіст "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозував, що збірна України переможе Англію у чвертьфіналі чемпіонату Європи у серії післяматчевих пенальті.
- Водночас, півзахисник збірної України Руслан Малиновський підкреслив, що через статус фаворита, збірна Англії відчуватиме у чвертьфіналі Євро-2020 проти нашої команди великий тиск.
- Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке зауважив, що команда Андрія Шевченка може виграти чемпіонат Європи.
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