Україна буде переходити від партнерства до союзництва зі США, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Що стосується візиту Зеленського до США, то я вважаю, що це був хороший візит не тільки по тому, як він розійшовся в медіа, а це й була можливість відчути справжню емоцію для американців і показати їм, що вони лідери західного світу і їх допомога є визначальною. І цей візит є хорошою подією, оскільки Байден показав, що він готовий у це вкладатися. Це його особиста історія як політика і як людини. І частиною його політичної спадщини має бути спільна перемога над Росією", - пояснив Клімкін.

Дипломат зауважив, що Україна поступово переходить від союзництва до партнерства зі США.

"Цим візитом він показав, що у нас має бути спільна історія успіху. І ця історія успіху це Україна як демократична держава і як союзник Сполучених Штатів. І після цього візиту ми будемо переходити від партнерства до союзництва і взаємних елементів допомоги. Тому цей візит багато чого вартий. Та і врешті — решт це по-людськи важливо. Це різдвяні дні, коли люди збираються родинами й бачать на своїх екранах людей у яких немає електрики й тепла. Що мене не може не тішити, так це те, що є новий пакет допомоги. Це в основному оборонна зброя. За допомогою цієї зброї склянка напівповна, але поки що лише напів. І дуже важливо, щоб у нас була спільна стратегія, яка послаблювала", - додав він.

Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися 21 грудня у Вашингтоні. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

А президент США Джо Байден заявив, що для його країни честь - бути з Україною в об'єднаному захисті від жорстокої війни проти Росії.

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