Україна буде використовувати F-16 таким чином, що ми здивуємося, - пілот зі США
Україна буде використовувати F-16 таким чином, що точно нас здивують. Це включає і правильне використання літаків, і його шлях до поля бою, і появу в необхідному місці
Про це в ефірі Еспресо заявив американський військовий пілот, волонтер і військовий інструктор Пітер Грінбург.
Він взяв за приклад мету - знищити всі танки російські танки в Україні.
"F-16 може бути не найкращим вибором для цієї конкретної задачі. Коли ви подивитесь на тактичні проблеми такої операції, то основне це змусити ворога відступати, правильно? І якщо ви використовуєте піхотні сили, без повітряного панування,то так і потрібно робити, якщо такі можливості є", - сказав Грінбург.
Пілот розповів, як союзники по НАТО використовують повітряну підтримку.
"Якщо є можливість і це безпечно і не надто близько до своїх військ, то це передбачає також і хоч локальний контроль повітряного простору, бо потрібно достатньо свободи дій, щоб знайти такі невеликі мобільні цілі як танки. Це не просто і не проста задача для навіть такої зброї. Чим менша і мобільніша ціль, тим ближче потрібно до неї підібратись. Якщо ти використаєш зброю з далекої відстані, базуючись на тому, де танки були кілька годин тому, вони просто вже можуть перебувати в іншому місці. Є зброя, яка просто падає і вибухає, є інші варіанти, але треба оцінювати як правильно вирішувати ці проблеми", - додав він.
Грінбург додав, що така операція може бути виконана F-16, але це може бути і не найкращий вибір в конкретному місці.
"Це те, чим займаються під час планування операцій - оцінка можливостей і засобів, зброї, аби досягти мети на полі бою. Ми не знаємо, як вони будуть використовувати F-16, речі, які ми уявляємо, відрізняються навіть від того як їх уявляють пілоти, що ґрунтуються на досвіді участі в бойових діях, чи на фільмах історичних книжках. Я впевнений, що Україна буде використовувати F-16 таким чином, що точно нас здивують. Це включає і правильне використання літаків, і його шлях до поля бою, і появу в необхідному місці", - підсумував пілот.
Винищувачі F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.
6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня він сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе