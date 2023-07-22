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Україна буде використовувати F-16 таким чином, що ми здивуємося, - пілот зі США

22 липня, 2023 субота
18:30
Війна з Росією

Україна буде використовувати F-16 таким чином, що точно нас здивують. Це включає і правильне використання літаків, і його шлях до поля бою, і появу в необхідному місці

Про це в ефірі Еспресо заявив американський військовий пілот, волонтер і військовий інструктор Пітер Грінбург.

Він взяв за приклад мету - знищити всі танки російські танки в Україні.

"F-16 може бути не найкращим вибором для цієї конкретної задачі. Коли ви подивитесь на тактичні проблеми такої операції, то основне це змусити ворога відступати, правильно? І якщо ви використовуєте піхотні сили, без повітряного панування,то так і потрібно робити, якщо такі можливості є", - сказав Грінбург. 

Пілот розповів, як союзники по НАТО використовують повітряну підтримку.

"Якщо є можливість і це безпечно і не надто близько до своїх військ, то це передбачає також і хоч локальний контроль повітряного простору, бо потрібно достатньо свободи дій, щоб знайти такі невеликі мобільні цілі як танки. Це не просто і не проста задача для навіть такої зброї. Чим менша і мобільніша ціль, тим ближче потрібно до неї підібратись. Якщо ти використаєш зброю з далекої відстані, базуючись на тому, де танки були кілька годин тому, вони просто вже можуть перебувати в іншому місці. Є зброя, яка просто падає і вибухає, є інші варіанти, але треба оцінювати як правильно вирішувати ці проблеми", - додав він.

Грінбург додав, що така операція може бути виконана F-16, але це може бути і не найкращий вибір в конкретному місці.

"Це те, чим займаються під час планування операцій - оцінка можливостей і засобів, зброї, аби досягти мети на полі бою. Ми не знаємо, як вони будуть використовувати F-16, речі, які ми уявляємо, відрізняються навіть від того як їх уявляють пілоти, що ґрунтуються на досвіді участі в бойових діях, чи на фільмах історичних книжках. Я впевнений, що Україна буде використовувати F-16 таким чином, що точно нас здивують. Це включає і правильне використання літаків, і його шлях до поля бою, і появу в необхідному місці", - підсумував пілот.   

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни-союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

6 липня стало відомо, що Румунія стане базою для підготовки українських пілотів на F-16. 11 липня Україна домовилась про навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з Францією. 

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У неділю, 16 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня він сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів

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зброя
ППО
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F-16
Військові новини
зброя для України
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