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Україна була єдиною з пострадянського простору в 1/4 фіналу Євро-2020, - президент УАФ Павелко підсумував Євро-2020

9 липня, 2021 п'ятниця
17:59
Спорт Андрій Павелко

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підсумував результати збірної України на Євро-2020

Про це повідомляє "Трибуна".

Павелко відзначив, що Україна - єдина з пострадянських країн, яка дійшла до чвертьфіналу Євро-2020.

"Ми дуже вдячні нашим футболістам, що ми подарували нашим уболівальникам емоції щастя, коли вийшли з групи, коли перемогли шведів, коли єдиними з пострадянського простору були в 1/4-й. Також в чвертьфіналі не було дуже відомих команд - Німеччини, Нідерландів. Вони вже пропускали цей етап, а ми були на цьому святі. Вся наша футбольна сім'я, яка в виступах нашої збірної бачить свої досягнення", - сказав Павелко.

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд. 

У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України програла Англії у Римі (0:4).

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футбол
Збірна України
Євро-2020
Андрій Павелко
УАФ
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