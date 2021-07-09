Україна була єдиною з пострадянського простору в 1/4 фіналу Євро-2020, - президент УАФ Павелко підсумував Євро-2020
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підсумував результати збірної України на Євро-2020
Про це повідомляє "Трибуна".
Павелко відзначив, що Україна - єдина з пострадянських країн, яка дійшла до чвертьфіналу Євро-2020.
"Ми дуже вдячні нашим футболістам, що ми подарували нашим уболівальникам емоції щастя, коли вийшли з групи, коли перемогли шведів, коли єдиними з пострадянського простору були в 1/4-й. Також в чвертьфіналі не було дуже відомих команд - Німеччини, Нідерландів. Вони вже пропускали цей етап, а ми були на цьому святі. Вся наша футбольна сім'я, яка в виступах нашої збірної бачить свої досягнення", - сказав Павелко.
Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.
У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України програла Англії у Римі (0:4).
- Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.
- Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.
- Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.
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