Україна дала непрофесійну реакцію на лист конгресменки США Спартц, - дипломат Лубківський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Данило Лубківський прокоментував та дав оцінку щодо реакції МЗС України на лист від члена Конгресу до президента США, у якому сформульовані питання, до яких є інтерес як американських виборців, так і українських громадян, тобто запитання, що мають політичне та суспільне значення.



"Очевидно, що у постановці таких питань є політична природа, через те, що Вікторія Спартц представляє Республіканську партію і є зростаючою новою політичною зіркою цього табору. У відповідь на звернення Спартц прозвучала відповідь авторитетного члена конгресу, Марсі Каптур, яка є співголовою групи зв'язків з Україною у рамках Конгресу США і представницею Демократичної партії. Такий діалог між представниками американського парламенту свідчить про політичний процес, який спрямований на забезпечення належної підтримки Україні й те, що обидві політичні сили готуються до чергових проміжних виборів у Конгрес США восени цього року",- пояснив дипломат.



Лубківський сказав, що це один з тих випадків, коли він розчарований реакцією МЗС України на запитання, які прозвучали у листі Вікторії Спартц до президента США.



"На мій погляд, дуже хибним було рішення втягти у цю ситуацію МЗС України, тому що це не питання компетенції нашого міністерства. І саме хибність цього рішення, про втягування МЗС у таку розмову, призвела до непрофесійної реакції. Це реакція, яка звелася до гірших радянських традицій і звинувачень на рівні особистостей", - прокоментував Данило Лубківський..



Дипломат додав, що така непрофесійна реакція не додала користі, а ні нам, як суспільству, а ні нашому діалогу з американськими партнерами.



"Очевидно, що запитання, які прозвучали, становлять для України великий інтерес, постійно повторюються та привертають увагу, бо вважаються незакритими. На мою думку, відповідь у спокійній, розсудливій, грамотній формі на кожне запитання, з переліку Спартц, і є спосіб для того, щоб в американському політикумі не розпочалася боротьба за розігрування української карти як політичного інструменту", - прокоментував Лубківський.



Данило Лубківський вислови сподівання, що українська влада знайде у собі інтелектуальний та політичний потенціал, щоб відповісти на такі запитання. Найважливіше зробити кроки, які доведуть, що Україна вміє дотримувати свої зобов'язання перед європейськими партнерами та американськими союзниками.

9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.

Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.

10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.

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