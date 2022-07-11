Україна дала непрофесійну реакцію на лист конгресменки США Спартц, - дипломат Лубківський
Заступник міністра закордонних справ України 2014 р., дипломат Данило Лубківський, вважає, що було хибним рішенням відповідати на лист Вікторії Спартц МЗС України, у компетенцію якого не входило це питання, тому і призвело до непрофесійної реакції, яка звелася до гірших радянських традицій
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Данило Лубківський прокоментував та дав оцінку щодо реакції МЗС України на лист від члена Конгресу до президента США, у якому сформульовані питання, до яких є інтерес як американських виборців, так і українських громадян, тобто запитання, що мають політичне та суспільне значення.
"Очевидно, що у постановці таких питань є політична природа, через те, що Вікторія Спартц представляє Республіканську партію і є зростаючою новою політичною зіркою цього табору. У відповідь на звернення Спартц прозвучала відповідь авторитетного члена конгресу, Марсі Каптур, яка є співголовою групи зв'язків з Україною у рамках Конгресу США і представницею Демократичної партії. Такий діалог між представниками американського парламенту свідчить про політичний процес, який спрямований на забезпечення належної підтримки Україні й те, що обидві політичні сили готуються до чергових проміжних виборів у Конгрес США восени цього року",- пояснив дипломат.
Лубківський сказав, що це один з тих випадків, коли він розчарований реакцією МЗС України на запитання, які прозвучали у листі Вікторії Спартц до президента США.
"На мій погляд, дуже хибним було рішення втягти у цю ситуацію МЗС України, тому що це не питання компетенції нашого міністерства. І саме хибність цього рішення, про втягування МЗС у таку розмову, призвела до непрофесійної реакції. Це реакція, яка звелася до гірших радянських традицій і звинувачень на рівні особистостей", - прокоментував Данило Лубківський..
Дипломат додав, що така непрофесійна реакція не додала користі, а ні нам, як суспільству, а ні нашому діалогу з американськими партнерами.
"Очевидно, що запитання, які прозвучали, становлять для України великий інтерес, постійно повторюються та привертають увагу, бо вважаються незакритими. На мою думку, відповідь у спокійній, розсудливій, грамотній формі на кожне запитання, з переліку Спартц, і є спосіб для того, щоб в американському політикумі не розпочалася боротьба за розігрування української карти як політичного інструменту", - прокоментував Лубківський.
Данило Лубківський вислови сподівання, що українська влада знайде у собі інтелектуальний та політичний потенціал, щоб відповісти на такі запитання. Найважливіше зробити кроки, які доведуть, що Україна вміє дотримувати свої зобов'язання перед європейськими партнерами та американськими союзниками.
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