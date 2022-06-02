Україна де-факто вже стала частиною ЄС: Зеленський виступив перед парламентом Люксембургу

Запис виступу перед парламентом Люксембургу Володимир Зеренський опублікував в телеграмі.

"Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству", - сказав він.

Президент України закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Ми маємо показати, що європейська єдність переважає будь-які сумніви у здатності Європи захищати свої цінності", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у Люксембурзі заморозили російських активів на суму €2,5 млрд. Міністерка фінансів Юріко Бакес проінформувала парламент країни про статус процесу імплементації санкцій ЄС проти РФ в Люксембурзі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb