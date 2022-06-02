Україна де-факто вже стала частиною ЄС: Зеленський виступив перед парламентом Люксембургу
Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади та народу Люксембургу й закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Запис виступу перед парламентом Люксембургу Володимир Зеренський опублікував в телеграмі.
"Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству", - сказав він.
Президент України закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
"Ми маємо показати, що європейська єдність переважає будь-які сумніви у здатності Європи захищати свої цінності", - додав Зеленський.
- Нагадаємо, у Люксембурзі заморозили російських активів на суму €2,5 млрд. Міністерка фінансів Юріко Бакес проінформувала парламент країни про статус процесу імплементації санкцій ЄС проти РФ в Люксембурзі.
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