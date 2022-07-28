Україна експортуватиме до ЄС електроенергії  у 2,5 рази більше з 30 липня, - голова правління Укренерго Володимир Кудрицький

Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький

28 липня енергомережа континентальної Європи ENTSO-E дозволила збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази. Відтак, коли з кінця червня обсяг комерційного експорту електроенергії з України до ЄС становив 100 МВт, то вже з 30 липня це буде 250 МВт.

"Для нас це очікуване рішення, - сказав голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, - оскільки з початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає. В ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка допомагає замістити токсичний російський газ, а Україні - дозволяє заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону".

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