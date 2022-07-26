Україна заробила перші пів мільярда гривень на експорті електроенергії
Україна заробила перші пів мільярда гривень за доступ до експортної інфраструктури
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Комерційні постачання електроенергії з України до країн Євросоюзу стартували наприкінці червня. А Україна вже заробила на цьому своїх перших пів мільярда гривень.
"Це результат високої конкуренції на аукціонах, які "Укренерго " проводить за прозорими європейськими правилами, - наголосив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. - Також це ознака того, що експорт української електроенергії потрібен Європі. Ми маємо стабільно велику кількість учасників в кожному аукціоні (6-13 компаній), і високу середньозважену ціна перетину – 7,7 тис. грн за 1 МВт. Попередній ціновий рекорд був лише до 3 тис. грн".
Володимир Кудрицький також зазначив, що подальше збільшення можливостей для експорту електроенергії в Європу дасть державі та українським виробникам заробити на підготовку до зими, яку Україна має пройти вдало. Адже сьогодні - це одне з основних завдань, на яке працює Укренерго та вся галузь.
- Україна почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС
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