Україна заробила перші пів мільярда гривень на експорті електроенергії

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький

Комерційні постачання електроенергії з України до країн Євросоюзу стартували наприкінці червня. А Україна вже заробила на цьому своїх перших пів мільярда гривень.

"Це результат високої конкуренції на аукціонах, які "Укренерго " проводить за прозорими європейськими правилами, - наголосив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. - Також це ознака того, що експорт української електроенергії потрібен Європі. Ми маємо стабільно велику кількість учасників в кожному аукціоні (6-13 компаній), і високу середньозважену ціна перетину – 7,7 тис. грн за 1 МВт. Попередній ціновий рекорд був лише до 3 тис. грн".

Володимир Кудрицький також зазначив, що подальше збільшення можливостей для експорту електроенергії в Європу дасть державі та українським виробникам заробити на підготовку до зими, яку Україна має пройти вдало. Адже сьогодні - це одне з основних завдань, на яке працює Укренерго та вся галузь.

Україна почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb