Про це інформує Європейська Правда з посиланням на CNN.

"План Б" включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, аби експорт міг швидше рухатися", - зазначила Пауер.

Вона також додала, що план існує на випадок непередбачуваних надзвичайних ситуацій, оскільки "не можна довіряти всьому, що говорить Владімір Путін".

Пауер висловила сподівання, що "зернова угода" збережеться, незважаючи на крок Росії "негайно відвернутися" від неї, коли країна-окупант розбомбила порт.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір

А вже 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.

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