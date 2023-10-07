Україна ініціює Радбез ООН: обговорять удар РФ по селу Гроза на Харківщині
У понеділок Рада Безпеки ООН обговорить ракетний удар російських військ по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинули понад пів сотні цивільних осіб
Про це повідомляє Укрінформ.
Засідання Радбезу ООН відбудеться на запит української делегації за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України".
За інформацією секретаріату Радбезу, засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).
Відзначимо, що цього місяця в Раді Безпеки ООН головує Бразилія.
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