Україна ініціює Радбез ООН: обговорять удар РФ по селу Гроза на Харківщині

Про це повідомляє Укрінформ.

Засідання Радбезу ООН відбудеться на запит української делегації за пунктом порядку денного "Підтримання миру та безпеки України".

За інформацією секретаріату Радбезу, засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом).

Відзначимо, що цього місяця в Раді Безпеки ООН головує Бразилія.