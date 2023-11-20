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Україна - Італія: Ребров залишив поза заявкою на гру героя матчу з Північною Македонією

20 листопада, 2023 понедiлок
11:57
Спорт Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не включив автора переможного гола у ворота Північної Македонії Олександра Караваєва у заявку на гру відбору Євро-2024 проти Італії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Із футболістів, які перебувають у розташуванні збірної України, до заявки не потрапили Максим Таловєров, Єгор Назарина та Олександр Караваєв. Останній 14 жовтня став автором переможного голу у ворота збірної Північної Македонії. Динамівець забив дальнім ударом з флангу в компенсований арбітром час та встановив у грі остаточний рахунок - 2:0.  

Заявка збірної України на матч з Італією

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Сікан, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Олександр Тимчик, 20. Олександр Зубков, 21. Владислав Дубінчак, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Який вигляд має турнірна таблиця групи C

Україна прийматиме Італію у німецькому місті Леверкузен. Матч розпочнеться о 21:45. Еспресо проведе текстову онлайн-зустріч.   

Перед вирішальною грою українці та італійці мають по 13 очок. Чинні чемпіони Європи займають друге місце та випереджають команду Сергія Реброва завдяки перемозі в особистій зустрічі.  

Англія з 19 балами достроково гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) шанси на вихід до фінальної частини турніру втратили.

Для того, аби напряму потрапити на ЧЄ збірній України необхідно перемагати Італію. Якщо наша національна команда фінішує в групі третьою, вона продовжить боротьбу за три путівки на Євро-2024 у плей-офф, де зіграють 12 команд з найкращим рейтингом у Лізі націй-2022/23. Там виступлять збірні, які не вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи за підсумками групового раунду відбору.  

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині. 

Турнірна таблиця групи збірної України після 9-го туру кваліфікації Євро-2024

Фото: УАФ


Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

футбол
Збірна України
Сергій Ребров
Олександр Караваєв
Євро-2024
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