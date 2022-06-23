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Україна - кандидат в ЄС. Чекаємо членства в НАТО, - Порошенко

23 червня, 2022 четвер
22:21
Україна Петро Порошенко

Петро Порошенко привітав українців з отриманням України статусу кандидата на вступ до Європейського союзу

Відповідне відео з'явилося в телеграмі політика.

"Ну що, Путін, знову всіх переграв? Україна — кандидат в члени Європейського Союзу! Як каже Маршак: "Что ни делает дурак, все он делает не так".

Чекаємо членства в НАТО. Жму руку, обіймаю", - сказав Петро Порошенко.

Політик наголосив, що нині вся країна об'єдналася заради протистояння Росії.

"Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди увійде у літопис української історії. Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього.

Хочу щиро подякувати всім тим, хто забезпечив цю неймовірну історію успіху. Найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська. Вважаю, що саме український воїн зробив найбільший внесок в сьогоднішній успіх.

Хочу подякувати всім українцям, а особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність та самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний і ефективний міжнародний наступ. 

Головне – перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну", - написав Порошенко.

  • Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.
  • "Європейська Солідарність" щоденно послідовно працює над тим, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Про це під час брифінгу заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко. Він також нагадав, що базові критерії членства в ЄС – це перш за все демократія, свобода слова та верховенство права.
  • 11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу". 
  • 20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".
  • 22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС. 
  • 23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС
  • 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

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ЄС
Європарламент
Єврокомісія
статус
Європейська комісія
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