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Україна хотіла б зберегти нормальні відносини з Іраном, але він має зробити певні кроки, - спецпредставник Субх

25 березня, 2023 субота
22:15
Світ Іран

Іран має припинити постачання зброї Росії і засудити використання його дронів проти України. В такому разі Київ міг би зберегти нормальні відносини з Тегераном

Про це заявив спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

За словами дипломата, Україна неодноразово на всіх рівнях доводила до іранської сторони категоричну неприйнятність постачання Росії іранських дронів із закликом припинити таку співпрацю. Україна попередила іранську сторону, що фіксація факту передачі Росії іншого озброєння, зокрема балістичних ракет, матиме руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

"Україна не зацікавлена у такому кроці, а хотіла б зберегти нормальні відносини з Іраном. Це країна, з якою наш товарообіг перед війною перевищував 700 млн доларів, вона є перспективним торгово-економічним партнером для України," - зазначив дипломат.

За словами Субха, наполягання Ірану на своїй непричетності до поставок Росії дронів українська сторона розцінює як намагання виграти час і показати, що Україна нібито продовжує спілкування з Іраном.

"Ми неодноразово підкреслювали, що надали обґрунтування наших дій і нашої позиції, тепер слово за Іраном. Для нас не має значення, коли почалася його співпраця з Росією. Апеляція до того, що ці дрони передавалися до початку широкомасштабного вторгнення, не змінює ситуації. Для нас важливо, щоб Іран припинив передачу цих технологій і, як мінімум, засудив використання його дронів проти України, якщо він не може цього зупинити," - заявив Максим Субх.

  • Видання Sky News повідомляло, що Росія вивезла з Ірану двома вантажним суднами 200 контейнерів зі зброєю, в яких містилося 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів.
  • Financial Times писало, що Росія утримується від закупівлі балістичних ракет в Ірану побоюючись, що після цього США почнуть постачати Україні далекобійну зброю.

Росія
зброя
Іран
війна з Росією
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