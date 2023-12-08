Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Україна кидає всі резерви й зброю, щоб утримати Авдіївку": добірка російських фейків за 8 грудня

"Україна кидає всі резерви й зброю, щоб утримати Авдіївку": добірка російських фейків за 8 грудня

8 грудня, 2023 п'ятниця
23:58
Суспільство Авдіївка

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 8 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 8 грудня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Заступник постпреда РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Загрозою є безконтрольне розповзання зброї, що поставляється Заходом Україні. Ні для кого не секрет, що значна його частина йде на "чорний ринок", потрапляючи до терористичних і злочинних угруповань".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" поширив повідомлення: "Навіть якщо Зеленський захоче піти на мирову, то він не зможе виконати вимогу, оскільки РФ хоче говорити тільки із Заходом, вважаючи Київ маріонеткою. Та й політично Зе підпише собі історичний смертний вирок, якщо піде на переговори".

Дезінформація: Російський TG-канал "Басурин о главном" пише: "З'явилась інформація, що на останній ставці “УкроРейху” ухвалено рішення перекинути всі резерви й західну техніку під Авдіївку, щоб утримати місто. Вони вважають, що втрата Авдіївки завдасть удару по престижу України".

  • Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, що президент Володимир Зеленський навесні 2024 року нібито збирається тікати до США разом зі своєю родиною.
Україна
Росія
ООН
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
фейк
Авдіївка
переговори з РФ
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Джозеф Байден, саміт НАТО
8 грудня, 2023 п'ятниця
Байден готовий йти на компроміс з республіканцями, щоб виділити допомогу Україні, - Reuters
пікет, демобілізація
8 грудня, 2023 п'ятниця
"Він мій герой, а не ваш раб": на Майдані родичі військових вийшли на четвертий пікет щодо демобілізації
Ракета
8 грудня, 2023 п'ятниця
Росія обстріляла Україну з бомбардувальників. Загинула людина
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
00:03
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про евакуацію 39 українців із сектора Гази
2023, п'ятниця
8 грудня
23:45
Збірна України з гандболу
Україна програла Нідерландам на ЧС-2023 з гандболу
23:18
Оновлено
метро
У Києві низку станцій метро закрили через підтоплення. Шмигаль скликав комісію
23:07
Білий Дім
Білий дім заявив, що масований ракетний удар по Україні був очікуваним
22:58
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Естонська розвідка попередила про плани РФ посилити наступальні дії у найближчі тижні
22:49
Дмитро Котовський
Українець Котовський здобув золото Кубка Європи з фристайлу
22:30
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Знищувати "шахеди" сьогодні тренуються на симуляторі в інтерактивному форматі, - співвласник PSS by Logics7 Бєлов
22:30
В окупованому Криму поліцейські затримали чоловіка нібито за дискредитацію армії РФ
22:18
Оновлено
Олімпійська збірна РФ
МОК допустив росіян на Олімпіаду-2024: в Україні розглядають можливість бойкоту Ігор в Парижі
22:16
Чорне море
Крим - це найкоротший шлях до перемоги України, – Foreign Policy
21:45
Канада
Канада запровадила санкції проти чеченських чиновників за переслідування представників сексуальних меншин
21:36
Поліція РФ
Недоукомплектування до 35%: в окупованому Криму виник дефіцит "поліцейських"
21:34
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Залужний страхається від політики, як чорт від ладану, - генерал Кривонос
21:24
Себастьян Коу
Попри рішення МОК: легкоатлетів з РФ та Білорусі не допустять до Олімпіади-2024 навіть в нейтральному статусі
21:22
COP28
ОПЕК планує заветувати угоду про відмову від викопного палива
21:16
Аналітика
Сергій Згурець
Під Авдіївкою ворог намагається використовувати тактику, яку свого часу застосовував під Бахмутом. Воєнні підсумки тижня
20:55
Острів Зміїний
Розвідка Британії пояснила, нащо РФ б'є по Зміїному з ризиком для екіпажів і літаків
20:22
на фото: зернове судно
Вільне судноплавство: Міжнародна морська організація направить місію з підготовки допомоги Україні в умовах війни з РФ
20:00
OPINION
на фото: Вікторія Сюмар
Починали з Don’t look Up, продовжуємо — Time to close your eyes…
19:57
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав низку євроінтеграційних законів, прийнятих сьогодні
19:32
Володимир Зеленський
Зеленський на зустрічі міжнародної коаліції заявив, що РФ знищує зв'язок викрадених дітей з Україною та закликав до швидких дій
19:27
ЗСУ
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 32 атаки, на Мар'їнському - 20, - Генштаб
19:07
без світла, свічка блекаут
Жителів тимчасово окупованого Маріуполя попередили про блекаут
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 653-го дня війни: новий пакет військової допомоги від Німеччини, Україна та Швеція обговорюють можливість передачі ЗСУ винищувачів Gripen
18:54
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
"Шахтар" переграв "Верес". Результати і розклад 17-го туру УПЛ
18:40
Болгарія
Парламент Болгарії проголосував за подолання вето президента з приводу надання Україні старих БТРів
18:32
Фейк, Росія
РФ запустила фейк про мобілізацію Україною 17-річного сироти та його загибель на війні
18:16
Дональд Туск
Туск пообіцяв перейнятися розблокуванням кордону з Україною, представив свій майбутній уряд і звинуватив Орбана в проросійськості
18:07
OPINION
Вадим Денисенко
Путін дурить арабів з ОПЕК
18:04
зерно, пшениця, комбайн
Мінагрополітики заявило про рекордну врожайність зернових в Україні
18:00
Огляд
"Вонка"
Легкість "Вонки" чи одержимість "Альми..": що подивитися на вихідних
17:58
британія україна
Британія допоможе відновити 6 мостів на Київщині
17:55
Ексклюзив
На фото: гурт "Танок на майдані Конґо"
"Знайди мене, відчуй мене": ТНМК презентував новий кліп, знятий на залізничному вокзалі. Фоторепортаж Еспресо
17:51
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
Анчелотті виніс вердикт стосовно ігрової практики Луніна після повернення Кепи
17:50
Антоніо Таяні
"Налаштовані оптимістично": очільник МЗС Італії висловився про терміни вступу України до ЄС і НАТО
17:31
OPINION
Микола Княжицький
Уперше провідний польський політик заявив, що ситуація з блокуванням українсько-польського кордону - це питання нацбезпеки
17:19
Ексклюзив
безпілотник Luna NG
У Defense Express розповіли про БПЛА Luna NG, який ЗСУ отримали від Німеччини
17:08
Верховна Рада
ВР проголосувала за виведення САП зі структури Офісу генпрокурора
17:03
Ексклюзив
Володимир Путін
ОАЕ – задні двері для виходу Росії у світ: експерт-міжнародник Данилов про візит Путіна до Дубая
16:57
олімпіада 2024
Олімпіада-2024: росіянам і білорусам дозволили змагатись у нейтральному статусі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV