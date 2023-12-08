"Україна кидає всі резерви й зброю, щоб утримати Авдіївку": добірка російських фейків за 8 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 8 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Заступник постпреда РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Загрозою є безконтрольне розповзання зброї, що поставляється Заходом Україні. Ні для кого не секрет, що значна його частина йде на "чорний ринок", потрапляючи до терористичних і злочинних угруповань".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" поширив повідомлення: "Навіть якщо Зеленський захоче піти на мирову, то він не зможе виконати вимогу, оскільки РФ хоче говорити тільки із Заходом, вважаючи Київ маріонеткою. Та й політично Зе підпише собі історичний смертний вирок, якщо піде на переговори".
Дезінформація: Російський TG-канал "Басурин о главном" пише: "З'явилась інформація, що на останній ставці “УкроРейху” ухвалено рішення перекинути всі резерви й західну техніку під Авдіївку, щоб утримати місто. Вони вважають, що втрата Авдіївки завдасть удару по престижу України".
- Російська пропаганда поширює фейкову інформацію, що президент Володимир Зеленський навесні 2024 року нібито збирається тікати до США разом зі своєю родиною.
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