Україна має більше шансів вступити до НАТО, ніж до ЄС, - політтехнолог Загородній
Політтехнолог, політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що саме українська армія наближає Україну до вступу в Альянс
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Будь-яке спілкування з НАТО наближає Україну до НАТО. Найбільш наближає нас до НАТО українська армія, яка переходить на натовські стандарти. Україна має більше шансів й швидше вступити до НАТО, ніж до ЄС. У США та Великій Британії зрозуміли функціонал, який може виконувати Україна в рамках НАТО. Україна посилить НАТО як блок, стане одним з каменем безпеки Європи. У самому НАТО є консенсус щодо вступу України в Альянс. Угорщина скоріш за все буде блокувати вступ, але пара дзвінків з Вашингтона поставить це питання на конструктивні рейки", - підкреслив Загородній.
За словами політтехнолога, Україна повинна сконцентруватися до вступу в Альянс.
"Угорщина все ж таки намагається не переходити червоних ліній, це й підтримка санкцій щодо РФ. Угорщина й Туреччина проголосували в ООН за репарації для України з боку Росії, коли половина країн світу не проголосувала. Триває робота по вибудовуванню військової інфраструктури, яка цікава НАТО. Європі теж цікаво, щоб Україна була у НАТО. Тому, що це розширює кількість буферних держав між Західною Європою та РФ. Ми повинні сконцентруватися до вступу в Альянс. Нам потрібні гарантії безпеки нашої території, тому що без цього про економічний розвиток нашої держави буде важко говорити", - зауважив Загородній.
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