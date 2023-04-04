Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Будь-яке спілкування з НАТО наближає Україну до НАТО. Найбільш наближає нас до НАТО українська армія, яка переходить на натовські стандарти. Україна має більше шансів й швидше вступити до НАТО, ніж до ЄС. У США та Великій Британії зрозуміли функціонал, який може виконувати Україна в рамках НАТО. Україна посилить НАТО як блок, стане одним з каменем безпеки Європи. У самому НАТО є консенсус щодо вступу України в Альянс. Угорщина скоріш за все буде блокувати вступ, але пара дзвінків з Вашингтона поставить це питання на конструктивні рейки", - підкреслив Загородній.

За словами політтехнолога, Україна повинна сконцентруватися до вступу в Альянс.

"Угорщина все ж таки намагається не переходити червоних ліній, це й підтримка санкцій щодо РФ. Угорщина й Туреччина проголосували в ООН за репарації для України з боку Росії, коли половина країн світу не проголосувала. Триває робота по вибудовуванню військової інфраструктури, яка цікава НАТО. Європі теж цікаво, щоб Україна була у НАТО. Тому, що це розширює кількість буферних держав між Західною Європою та РФ. Ми повинні сконцентруватися до вступу в Альянс. Нам потрібні гарантії безпеки нашої території, тому що без цього про економічний розвиток нашої держави буде важко говорити", - зауважив Загородній.