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НАТО прагне збільшити допомогу Україні, аби Київ не дратувався щодо відсутності зрушень у приєднанні до Альянсу, - FT

4 квітня, 2023 вiвторок
11:46
війна з Росією НАТО

Північноатлантичний Альянс хоче збільшити фінансову допомогу Україні, аби Київ закривав очі на небажання НАТО говорити про його приєднання до блоку

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на чотирьох анонімних дипломатів.

Одне із джерел розповіло виданню, що в НАТО поки що не розглядають заявку України на вступ: "Цей лист-заявка лежить на столі, і ми просто ігноруємо його".

За його словами, приєднання України до блоку "зараз не є варіантом", проте Альянс готовий вживати таких дій, аби продемонструвати свою віру у майбутнє членство Києва.

"Ми не зможемо запропонувати їм членство найближчим часом. Але ми можемо говорити про тісніші відносини між НАТО та Україною. Проте ми маємо великий дефіцит фінансування для цього, і нам потрібно вкладати в це значні кошти", - заявив FT інший дипломат.

Напередодні стало відомо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить членів Альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для комплексного пакета допомоги Україні. Це у два рази більше, аніж виділяють Києву зараз.

Зазначається, що міністри закордонних справ під час дводенної зустрічі в Брюсселі 4 квітня обговорять потенційні шляхи приєднання Києва або альтернативи співпраці. Тим не менш, українські дипломати наполягають на конкретних діях щодо розширення блоку.

"Нам не потрібна просто декларація про політику відчинених дверей. Ми хочемо отримати щось із конкретними гарантіями. Я маю на увазі надійні гарантії, а не запевнення, не домовленості, безпекові заходи. І ми очікуємо, що отримаємо відповідь на наше офіційне прохання щодо вступу до НАТО", - сказав заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени виділяти по €500 млн на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу. 
Україна
НАТО
допомога Україні
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