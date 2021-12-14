Україна має впроваджувати реформи відповідно до стандартів НАТО, аби вступити до Альянсу, - Резніков

Про це він сказав на спільному брифінгу з шведським колегою Пітером Хультквістом, передає Еспресо.TV.

"Ми станемо членами НАТО де-факто, будемо впроваджувати стандарти, будемо робити реформи. Бо це потрібно нам. Тоді прийде час, коли країни Альянсу приймуть політичне рішення, і ми станемо членом НАТО де-юре", - сказав Резніков.

Міністр додав, що право України стати членом НАТО записано в Конституції і це суверенне право, за яке українці помирають протягом останніх 7 років.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.