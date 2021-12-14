Україна має впроваджувати реформи відповідно до стандартів НАТО, аби вступити до Альянсу, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вступ України до НАТО має відбутися фактично, тоді це стане реальністю юридично
Про це він сказав на спільному брифінгу з шведським колегою Пітером Хультквістом, передає Еспресо.TV.
"Ми станемо членами НАТО де-факто, будемо впроваджувати стандарти, будемо робити реформи. Бо це потрібно нам. Тоді прийде час, коли країни Альянсу приймуть політичне рішення, і ми станемо членом НАТО де-юре", - сказав Резніков.
Міністр додав, що право України стати членом НАТО записано в Конституції і це суверенне право, за яке українці помирають протягом останніх 7 років.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
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