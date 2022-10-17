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Війна з Росією: хроніка
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Україна має негайно укласти угоду з Маском

Юрій Бутусов
17 жовтня, 2022 понедiлок
10:05
Погляд Юрій Бутусов

Старлінк — це зброя мережецентричної війни, яка створює новий горизонт управління та зв'язку

Технології Маска створюють унікальну стратегічну перевагу над Росією, і нам треба укладати взаємовигідну угоду, платити якісь певні реально виправдані гроші, не намагатись користуватись безплатно. Нам не треба благодійність, коли мова йде про створення ключової переваги на полі бою, і гроші там доступні.

Треба усвідомити, що Ілон Маск створив справжню революцію у військовій справі. Старлінк — це зброя мережецентричної війни, яка створює новий горизонт управління та зв'язку. І нам потрібна "старлінкоцентрична" оборонна стратегія, щоб зв'язати навколо Старлінка усі технології війни.

Нові можливості Старлінка забезпечують:

1. Ведення сучасної мережецентричної війни, яка недоступна нашому противнику.

2. Досконалий обмін відеопотоками онлайн.

3. Створення бойових чатів та інших систем управління для обміну даними між тисячами абонентів в режимі реального часу.

4. Найвищу прихованість зв'язку від дій радіоелектронної розвідки противника, шляхом вузькоспрямованого на супутник каналу зв'язку.

5. Високу безпеку захисту каналу передачі даних.

6. Можливість, користуючись з вай-фай, забезпечувати мережі для тактичного зв'язку у кожній точці доступу.

Старлінк — це зброя мережецентричної війни, яка створює новий горизонт управління та зв'язку. І нам потрібна "старлінкоцентрична" оборонна стратегія, щоб зв'язати навколо Старлінка усі технології війни

Ось так виглядає сучасний командний пункт в ЗСУ завдяки Старлінку: командир роти вогневої підтримки та головний сержант роти десантно-штурмової бригади з'єднані через Старлінк отримують дані з нашого безпілотника та керують з планшетів та смартфонів у травні в селі Шендриголово, розгорнувши зв'язок за лічені хвилини у будь-якому прихованому місці. Коробка зі Старлінком та американський гранатомет — ось так виглядає на фронті набір для піхотного командира.

Але чи використовуємо ми усі можливості Старлінка?

Ні. Що нам необхідно:

1. Постановка Старлінка на озброєння сил оборони, для розгортання на ньому автоматизованих систем управління військами.

2. Кількість Старлінками треба збільшити в рази. Сучасні бойові дії вимагають наявності Старлінків у кожного командира взводу та у кожній командирській бойовій машині, у кожному пункті управління та логістики в тилу.

3. Контроль доступу до Старлінків на усій території України, без обмежень для нас і з контролем за апаратами, які намагаються використовувати російські силові структури.

4. Розгортання офіційного сервісного центру для ремонту та постачання запчастин.

5. Модернізація Старлінків для штатного використання на транспорті та бойових машинах (так, Старлінки потрібні також на частині наших танків, САУ, КШМ разом з допоміжними силовими установками).

6. Модернізація Старлінків для штатного використання на безпілотниках усіх типів, для чого ця технологія ідеально підходить, що може радикально змінити засоби сучасного поля бою.

Впевнений, що громадянське суспільство активно підтримає та допоможе державі профінансувати, придбає значну частину Старлінків для потреб держави

У нас є компетентний міністр цифровізації Федоров, який курує взаємини по Старлінку, він цілком здатен, на мій погляд, в найкоротші терміни провести ефективні перемовини з Маском, залучити усіх, в першу чергу, військових, для аналізу потреб, для вибудови власної логіки. Сформулювати фінансові параметри. Впевнений, що громадянське суспільство активно підтримає та допоможе державі профінансувати, придбає значну частину Старлінків для потреб держави.

Але Україні треба системні рішення, а не емоції, бо на основі Старлінку світ чекає нова технологічна революція. Старлінк — це майбутнє, і Маск — технологічний геній, з яким нам вигідно створити максимальну довіру та максимальну взаємодію.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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Новини
Юрій Бутусов
війна з Росією
Ілон Маск
допомога Україні
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