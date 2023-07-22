Україна має шанс створити військово-політичний союз з Польщею, - Ярош

Про це 22 липня 2023 року він заявив на фейсбуці.

"У нас, українців і поляків, століттями, були непрості стосунки. Ми, або були Братами, і разом воювали проти всіх ворогів, або якась "сука" додавала нам шовінізму, імперіалізму - і ми воювали між собою. У цьому випадку ми, спільно і завжди, програвали", - зазначив Ярош.

Натомість зараз, як вважає командувач УДА, з метою протидії "імперським віянням" військові зусилля України й Польщі можна об'єднати.

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"У 21 сторіччі, ми - Україна і Польща - маємо шанс створити військово-політичний Союз, який буде оберегом нашої Державності та протиставиться, під гаслом "Бог, Держава, Свобода", всім руйнівним імперським віянням та діям", - заявив Дмитро Ярош.

"Наше майбутнє, України та Польщі, у єдності - не формальній, а реальній", - додав він.