Україна має всі шанси отримати транш МВФ своєчасно і закінчити рік уже без МВФ - нардеп

Про це він заявив в ефірі “Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

“Я не бачу структурних маяків, які б ми не могли виконати, щоб отримати наступний транш. Я передбачаю, що наступний червневий транш ми отримаємо, можливо, своєчасно”, – сказав він.

При цьому народний депутат додав, що Україна пройшла роки пікових виплат за держборгом і може замислитися про перехід на фінансування державного бюджету без підтримки Міжнародного валютного фонду.

“Ми пройшли пікові 2020-й і 2021-й роки… Хотілося б все ж розглянути можливість і провести дискусію про нову програму, а не стрибати в неї з головою. Можливо, і буде можливість до кінця року пройти без МВФ, наступний рік пройти без Фонду, а далі вже дивитися на ситуацію з публічними фінансами”, – прокоментував Данило Гетманцев.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, відразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Однак обумовлений графік переглядів було порушено, а фінансування відновилося лише 22 листопада цього року, коли Рада директорів Фонду виділила другий транш у розмірі $700 млн.