Україна має запропонувати Заходу сценарії щодо можливого вторгнення РФ, - політолог

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на телеканалі Еспресо.



"Питання в нашій здатності іноді відповідати, навіть тим, почасти невисоким очікуванням, які є щодо нас у деяких західних країн. Є країни, які достатньо скектично ставляться, є країни, які ставляться з більшою повагою, там Польша, Латвія, Литва, Естонія. В силу своєї специфіки і спільного соціалістичного минулого. Вони чудово знають, на що здатна Росія і в цьому плані, у них звичайно підходи інші", - вважає Рейтерович.



На його думку, України варто менше звертати увагу на ці перемовини між РФ та Заходом.



"Зараз підготувати своє якесь бачення, плани і свої сценарії, щоб ми могли їх запропонувати країнам Заходу. Не можете ви дійти спільної згоди, що потрібно зробити з Росією, от наше бачення. Також представити сценарії, які ми можемо запропонувати нашим партнерам. Що ми хочемо від них у випадку А, В, С,D. Вони повинні бути і вони повинні хоча б у загальних рисах озвучені", - підсумував політолог.

Як повідомлялося раніше, 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.

13 січня у Відні відбулося засідання ОБСЄ, яке було спрямоване на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. Новий голова ОБСЄ заявив, що у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни.

Голова місії США при ОБСЄ заявив, що Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання.