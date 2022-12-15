Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

"Нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від областей, від обленерго: щоб люди розуміли, якщо є конкретний план, то по цьому плану будуть відключення", - зауважив він.

За його словами, 14 грудня аварійні відключення застосовували лише у кількох областях. Крім того, вийти саме на планові відключення планується вже найближчими днями.

"Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення у всіх регіонах", - наголосив Тимошенко.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль раніше заявив, що в Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, тож на людей чекають суттєві обмеження взимку.

Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі. Енергооб’єкти не постраждали, але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі, кажуть в Укренерго.

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