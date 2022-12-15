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Україна може перейти на планові графіки відключень світла вже найближчими днями

15 грудня, 2022 четвер
06:17
Економіка світло

Цього тижня ситуація в українській енергосистемі загалом покращилася, тож протягом наступних днів країна має намір відновити планові графіки обмеження споживання в усіх областях

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

"Нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від областей, від обленерго: щоб люди розуміли, якщо є конкретний план, то по цьому плану будуть відключення", - зауважив він.

За його словами, 14 грудня аварійні відключення застосовували лише у кількох областях. Крім того, вийти саме на планові відключення планується вже найближчими днями.

"Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення у всіх регіонах", - наголосив Тимошенко.

  • Раніше прем'єр Денис Шмигаль раніше заявив, що в Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, тож на людей чекають суттєві обмеження взимку.
  • Вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі. Енергооб’єкти не постраждали, але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі, кажуть в Укренерго.

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Суспільство
Україна
Енергія
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