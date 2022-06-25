Про це інформує видання "Деталі", з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

"Штучні обмеження є необґрунтованими. І добре б, якби вони стосувалися б усіх залучених у війну! Але громадяни Росії до Ізраїлю в'їжджають без обмежень, білоруси – також, а українцям вигадали електронні візи. Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС та в Офісі президента України мені кажуть: це – неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош-га-Шана ізраїльський уряд це відчує", – сказав посол.

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Євген Корнійчук пояснив: відсутність поступок ізраїльської влади призвело до виїзду українців з Ізраїлю.



"З часу початку активних військових дій, за статистикою, до Ізраїлю заїхали 38,5 тисяч українців, з яких близько 13 тисяч осіб отримали ізраїльські паспорти. З цієї загальної кількості наразі 14,1 тисячі поїхали. За один останній місяць поїхало понад 5 тисяч людей", – наголосив глава дипломатичного представництва.



Посол додав, що у час, коли Україні потрібна допомога та підтримка бездіяння Ізраїлю засмучує: "Ми віч-на-віч із величезним лихом і очікуємо допомоги від наших партнерів – платної чи безплатної, будь-якої, але не сидіти на березі в очікуванні, хто почне вигравати. Ось коли ми почнемо – тоді нам почнуть більше допомагати, у мене таке враження".

15 березня Ізраїль скасував безвіз для України та більше не прийматиме біженців.

21 березня Ізраїль спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни.

19 квітня результати опитування інституту демократії свідчили, що 44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання.

29 травня міністр імміграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата заявила, що країна зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.

З 1 липня українці, які прибули до початку повномасштабної війни з Росією, зможуть працювати в Ізраїлі. Це рішення стосується близько 13 000 людей.

13 червня співзасновниця Israeli friends of Ukraine Анна Жарова розповіла, що підтримка України в Ізраїлі досить потужна, хоча багато ізраїльтян не розуміють масштаби трагедії в Україні. При цьому ізраїльське суспільство прекрасно знає, що в Україні йде війна та хто її розпочав.

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