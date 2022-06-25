Україна може повернути візи для громадян Ізраїлю, - посол Корнійчук
Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем у зв'язку із ситуацією, яка склалася з українськими біженцями та політикою Єрусалиму
Про це інформує видання "Деталі", з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.
"Штучні обмеження є необґрунтованими. І добре б, якби вони стосувалися б усіх залучених у війну! Але громадяни Росії до Ізраїлю в'їжджають без обмежень, білоруси – також, а українцям вигадали електронні візи. Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС та в Офісі президента України мені кажуть: це – неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош-га-Шана ізраїльський уряд це відчує", – сказав посол.
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Євген Корнійчук пояснив: відсутність поступок ізраїльської влади призвело до виїзду українців з Ізраїлю.
"З часу початку активних військових дій, за статистикою, до Ізраїлю заїхали 38,5 тисяч українців, з яких близько 13 тисяч осіб отримали ізраїльські паспорти. З цієї загальної кількості наразі 14,1 тисячі поїхали. За один останній місяць поїхало понад 5 тисяч людей", – наголосив глава дипломатичного представництва.
Посол додав, що у час, коли Україні потрібна допомога та підтримка бездіяння Ізраїлю засмучує: "Ми віч-на-віч із величезним лихом і очікуємо допомоги від наших партнерів – платної чи безплатної, будь-якої, але не сидіти на березі в очікуванні, хто почне вигравати. Ось коли ми почнемо – тоді нам почнуть більше допомагати, у мене таке враження".
- 15 березня Ізраїль скасував безвіз для України та більше не прийматиме біженців.
- 21 березня Ізраїль спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни.
- 19 квітня результати опитування інституту демократії свідчили, що 44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання.
- 29 травня міністр імміграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата заявила, що країна зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.
- З 1 липня українці, які прибули до початку повномасштабної війни з Росією, зможуть працювати в Ізраїлі. Це рішення стосується близько 13 000 людей.
- 13 червня співзасновниця Israeli friends of Ukraine Анна Жарова розповіла, що підтримка України в Ізраїлі досить потужна, хоча багато ізраїльтян не розуміють масштаби трагедії в Україні. При цьому ізраїльське суспільство прекрасно знає, що в Україні йде війна та хто її розпочав.
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