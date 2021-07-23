Україна наполягатиме на санкціях проти оператора "Північного потоку-2", - Вітренко

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".

"Ми уважно прочитали спільну заяву американської адміністрації та німецького уряду. Ми бачимо, що ті проблеми та виклики, які стоять перед Україною щодо, насамперед, безпеки, залишаються, принаймні поки, без відповіді. Тому, ми продовжуємо пояснювати, що доки Росія, Путін використовує газ, як геополітичну зброю – до того часу американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, зокрема, по відношенню до Nord Stream AG та інших ключових учасників цього проєкту", – розповів Вітренко.

За його словами, наразі існує достатньо інструментів, щоб зупинити "Північний потік" навіть в разі його завершення.

"Для того, щоб цей газопровід запрацював, має бути оператор – він має бути сертифікований за європейськими правилами. Потім європейські компанії бронюють потужності у цього оператора і можуть отримувати газ через газопровід. Так ось, якщо оператор газопроводу буде під санкціями – а я ще раз наголошую, 100% Nord Stream AG належить Газпрому, тому цілком нормально накладати санкції на такого оператора, який фактично є геополітичною зброєю в руках Росії – якщо будуть накладені санкції на цього оператора, європейські компанії не бронюватимуть потужності цього газопроводу і не отримуватимуть газ через нього", – зазначив Вітренко.