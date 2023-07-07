Україна наступного тижня може націоналізувати банк російського олігарха Фрідмана, - Bloomberg
Україна планує вже наступного тижня забрати один із системно важливих банків Sense Bank у його російських власників ,серед яких пропутінський олігарх Михайло Фрідман
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерело, знайоме з питанням.
Очікується, що довгоочікуваний арешт банку українською владою відбудеться в середині липня, за словами одного з українських керівників, який говорив на умовах анонімності через делікатність процесу.
Раніше відомий як Альфа-Банк Україна, Sense Bank є 11-м в Україні за розміром активів. Його номінальним власником є люксембурзька компанія ABH Holdings SA .
Минулого місяця президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду оголошувати неплатоспроможним і, якщо необхідно, націоналізувати кредиторів власників, які потрапили під санкції через вторгнення Росії.
ABH Holdings SA заявила, що буде оскаржувати будь-яку націоналізацію, в тому числі в міжнародних судах, "щоб захистити свої інвестиції та зменшити збитки".
"Новий закон є дискримінаційним і порушує міжнародні стандарти справедливості щодо інвесторів", — йдеться в заяві минулого місяця. "Націоналізація АТ "Сенс Банк" призведе до збитків як для власників облігацій, так і для акціонерів ABHH".
Центральний банк України заблокував спробу Фрідмана та його партнерів у березні отримати дозвіл на збільшення власного капіталу кредитора на $1 млрд і продати кредитора іноземному покупцю.
Раніше цього тижня адвокати Фрідмана заявили суду ЄС, що його життя було "знищено" санкціями. ЄС стверджує, що його докази свідчать про те, що Фрідман є співзасновником Alfa Group, яка контролює найбільшого в Росії роздрібного продавця та приватний банк, і має тісні зв’язки з російським політичним режимом.
Міжнародний валютний фонд у коментарі після першого перегляду своєї програми кредитування для України заявив, що країна повинна уникати "надмірного втручання" в банківський сектор, "включно з перспективою націоналізації з причин, не пов’язаних з фінансовою стабільністю" через можливі ризики.
- У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана. NCA провело у лондонському елітному районі Пімліко масштабну операцію з арешту російського бізнесмена.
- Російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен були готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій.
- На початку квітня Велика Британія зняла з Фрідмана два з трьох звинувачень.
- У кінці травня Рада проголосувала закон, який дозволить націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"). У середині червня його підписав президент.
- 30 червня лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України.
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