Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, передає Der Spiegel.

"Україна має гарантоване право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - сказав він.

"Україна не зобов'язана обмежувати зусилля оборони своєю територією", - додав Хебештрайт.

При цьому, як пише видання, Хебештрайт відмовився коментувати вибухи на російських аеродромах та можливу причетність до них України.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Обидва летовища обслуговують літаки, які випускають ракети по території України. На одному з аеродромів унаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері того ж дня у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

Financial Times написала, що російські авіабази 5 грудня атакували не радянські Ту-141 "Стриж" чи дрони Укроборонпрому, це інші розробки, їх неможливо глушити.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb