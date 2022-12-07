Україна не зобов'язана обмежувати оборону лише своєю територією, - речник уряду Німеччини
У війні з Росією Україна не зобов'язана обмежувати оборону лише своєю територією
Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, передає Der Spiegel.
"Україна має гарантоване право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - сказав він.
"Україна не зобов'язана обмежувати зусилля оборони своєю територією", - додав Хебештрайт.
При цьому, як пише видання, Хебештрайт відмовився коментувати вибухи на російських аеродромах та можливу причетність до них України.
- 5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Обидва летовища обслуговують літаки, які випускають ракети по території України. На одному з аеродромів унаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері того ж дня у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.
- Financial Times написала, що російські авіабази 5 грудня атакували не радянські Ту-141 "Стриж" чи дрони Укроборонпрому, це інші розробки, їх неможливо глушити.
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