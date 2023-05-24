Про це він написав у Twitter.

"110 леопардів 1А5. Уже скоро", – повідомив дипломат, прикріпивши до посту селфі на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху.

Нагадаємо, що в лютому Нідерланди, Данія та Німеччина домовились передати Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1. Очевидно, саме про них написав Макеєв.

Передбачено також навчання танкістів, передачу запчастин і боєприпасів.

Фото: twitter.com/Makeiev