Україна незабаром отримає ще 110 танків Leopard 1А5, – посол у Німеччині Макеєв
Посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом великої партії важких бойових танків Leopard 1A5
Про це він написав у Twitter.
"110 леопардів 1А5. Уже скоро", – повідомив дипломат, прикріпивши до посту селфі на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху.
Нагадаємо, що в лютому Нідерланди, Данія та Німеччина домовились передати Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1. Очевидно, саме про них написав Макеєв.
Передбачено також навчання танкістів, передачу запчастин і боєприпасів.
Фото: twitter.com/Makeiev
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