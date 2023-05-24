Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Україна незабаром отримає ще 110 танків Leopard 1А5, – посол у Німеччині Макеєв

Україна незабаром отримає ще 110 танків Leopard 1А5, – посол у Німеччині Макеєв

24 травня, 2023 середа
15:20
Війна з Росією танк Leopard 1

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом найближчим часом великої партії важких бойових танків Leopard 1A5

Про це він написав у Twitter.

"110 леопардів 1А5. Уже скоро", – повідомив дипломат, прикріпивши до посту селфі на фоні одного з танків, а також відео з ремонтного цеху.

Нагадаємо, що в лютому Нідерланди, Данія та Німеччина домовились передати Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1. Очевидно, саме про них написав Макеєв.

Передбачено також навчання танкістів, передачу запчастин і боєприпасів.

Фото: twitter.com/Makeiev

 
Новини
Україна
Німеччина
Читайте також:
Віктор Орбан
23 травня, 2023 вiвторок
Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ. У Кулеби відреагували
Бєлгородська область
24 травня, 2023 середа
Армія РФ, ймовірно, відтіснила сили РДК і ЛСР з Бєлгородщини щонайменше до кордону. В країні фантазують про українські рейди, - ISW
Бєлгород вибух
23 травня, 2023 вiвторок
Представники бєлгородської ТрО, які мали б захищати місто, тікали разом із цивільними, - російський опозиціонер Пономарьов
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 40.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
24 травня
16:28
Українські морпіхи
Українські морпіхи знищили гаубицю "Мста-С" та 12 росіян
16:23
Олексій Резніков
Резніков підтвердив, що ЗСУ вже застосовують ракети великої дальності Storm Shadow
16:11
Ексклюзив
Радник мера Маріуполя: російські війська виїжджають із тимчасово окупованого міста через Новоазовськ до РФ
16:09
Кадр із фільму "Люксембург, Люксембург"
Стрічка "Люксембург, Люксембург" зібрала більше 32 млн в українському прокаті
16:09
OPINION
Сі Цзіньпін
Китай нам не друг. Як Пекін хоче підім’яти нас під себе і віддати Крим РФ
16:03
OPINION
Лєна Чиченіна
Про звинувачення на адресу жертв
16:01
ВООЗ
"Погіршила ситуацію в галузі охорони здоров'я в Україні": ВООЗ ухвалила резолюцію, якою засудила агресію РФ
16:00
Дмитро Ярош
Воювати з росіянами стає складніше, але пробити їхню лінію оборони реально, - Ярош
15:57
Василь Ломаченко та Девін Хейні (праворуч)
Менеджер Ломаченка вигадав, як врятувати його кар'єру після поразки від Хейні
15:50
Ексклюзив
Володимир Огризко
Після саміту НАТО Україну долучать до прийняття певних рішень в Альянсі, - Огризко
15:48
танк Leopard 2A6
Швейцарія може вивести з експлуатації 25 танків Leopard 2 для подальшого перепродажу
15:42
У Черкасах заарештували активи компанії, яка годувала Путіна та силовиків РФ
У Черкасах заарештували активи компанії, яка годувала Путіна та силовиків РФ
15:32
Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині: дістала поранення дівчина-підліток
15:31
Оновлено
Колос - Динамо, УПЛ
УПЛ: Результати та розклад усіх матчів 28-го туру
15:22
Ексклюзив
окупанти
Росія, ймовірно, перекинула війська з полігонів у Білорусі до Бєлгородщини, - генерал-майор СБУ Ягун
15:09
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща оголосила про намір придбати підводні човни, які здатні нести крилаті ракети великої дальності
14:58
Дніпро-1 - Ворскла, УПЛ
УПЛ: "Дніпро-1" програв "Ворсклі" та втратив важливі очки у боротьбі за чемпіонство
14:39
Жорді Альба
"Барселона" вирішила розірвати контракт з переможцем Ліги чемпіонів
14:39
Netflix
Обмін паролями від акаунту Netflix відтепер стане платним
14:36
зерно
У РФ вигадали новий спосіб заманювати росіян на війну проти України
14:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:31
Ексклюзив
Корейський KF-16D
Пілоти вже літали на F-16 до війни: ветеран Гетьман вважає, що для навчання може вистачити двох місяців
14:23
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі
"Ніхто не вводив санкції під час нашої війни": прем'єр Грузії про відмову запроваджувати обмеження проти РФ
14:23
Оновлено
митрополит Епіфаній
Офіційно: ПЦУ переходить на новий календар - рішення Архієрейського собору
14:18
Ексклюзив
У Лаосі є залишки радянської та російської техніки, - Огризко про візит Медвєдєва
14:16
Окупанти, ЗАЕС
Окупанти б'ють співробітників ЗАЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Дехто з людей – у лікарні у важкому стані
14:09
OPINION
Ірина Цілик
Фільм про Бучу, зляпаний "по бистрячку", може хіба що нашкодити
14:02
Уран
Учені НАСА вперше зафіксували полярний циклон на Урані
13:59
головний біль
"Може стрибати артеріальний тиск": синоптик Наталка Діденко попередила українців про несприятливі погодні умови 25 травня
13:55
Дмитро Ярош
Ця війна може закінчитися доволі швидко. І ми маємо повернути кордони станом на 1991 рік, - Ярош
13:55
Девін Хейні
Хейні обізвав свого 91-річного промоутера через слова про бій з Ломаченком
13:47
Інтерсіті
Не курсував від початку повномасштабного вторгнення: Укрзалізниця повертає "Інтерсіті+" Київ - Дніпро - Запоріжжя
13:45
Олександр Онищенко
На Бахмутському напрямку загинув чемпіон України з боксу Олександр Онищенко
13:45
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Україна розслідує можливу причетність Білорусі до депортації дітей з окупованих територій
13:28
Білий дім
Водій вантажівки, який врізався в огорожу неподалік Білого дому, зізнався, що хотів вбити Байдена, - NBC
13:28
Нідерланди_ прапор
Нідерланди виділять на спільну закупівлю боєприпасів для України 260 млн євро
13:23
Укртатнафта
Укртатнафта переказала в бюджет понад 1,2 млрд грн податків, не сплачених попередніми власниками
13:19
електроенергія
В Укренерго пояснили, чому тимчасово відмовилися від експорту електроенергії
13:11
Ракетоносій "калібрів"
РФ завела один із ракетоносіїв до пункту базування: ситуація в Чорному морі
13:07
Ексклюзив
путін
Ключова позиція Путіна - перемога не на фронті, а на виборах, - виконавчий директор Українського інституту майбутнього
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV