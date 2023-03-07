Україна очікує американські системи Patriot найближчим часом, - Ігнат
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує американські системи Patriot найближчим часом
Про це в ефірі телемарафону розповів Юрій Ігнат.
"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийнято, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, є заяви про навчання. Дійсно, воно буде, відбудеться", - сказав речник.
Ігнат наголосив, що українці дізнаються про отримання Patriot, коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, як це було із ЗРК IRIS-T, або ж коли розкажуть про перший ворожий літак, який зіб'є протиповітряна оборона.
"Patriot здатен збивати цілі на відстані до 150 км, аеродинамічні цілі. Балістика менше - 40 км. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новина буде дійсно вже в Україні", - додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, у Міноборони Польщі спростували заяву очільника відомства Маріуша Блащака щодо прибуття в Україну перших батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot.
- 21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.
- У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.
- Високопоставлений представник оборонного відомства США повідомив Комітету з питань збройних сил палати представників конгресу, що Сполучені Штати та їхні союзники вже підготували понад 4 000 українських військових, зокрема, незабаром має завершитися навчання українців на системах Patriot.
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