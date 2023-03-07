Україна очікує американські системи Patriot найближчим часом, - Ігнат

Про це в ефірі телемарафону розповів Юрій Ігнат.

"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийнято, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, є заяви про навчання. Дійсно, воно буде, відбудеться", - сказав речник.

Ігнат наголосив, що українці дізнаються про отримання Patriot, коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, як це було із ЗРК IRIS-T, або ж коли розкажуть про перший ворожий літак, який зіб'є протиповітряна оборона.

"Patriot здатен збивати цілі на відстані до 150 км, аеродинамічні цілі. Балістика менше - 40 км. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новина буде дійсно вже в Україні", - додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі спростували заяву очільника відомства Маріуша Блащака щодо прибуття в Україну перших батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot.