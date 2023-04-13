Україна отримає $115 млрд дострокової міжнародної підтримки

Про це прем'єр-міністр написав у телеграмі.

"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - зазначив глава уряду після круглого столу у Світовому банку.

Зокрема політик наголосив, що Україна потребує $14 млрд на проєкти швидкої відбудови у 2023 році: ведуться перемовини з партнерами, аби кошти були залучені вже цього літа.