Україна отримає $115 млрд дострокової міжнародної підтримки
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з міжнародними партнерами у Вашингтоні заявив, що Україна отримає $115 млрд довгострокової підтримки
Про це прем'єр-міністр написав у телеграмі.
"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - зазначив глава уряду після круглого столу у Світовому банку.
Зокрема політик наголосив, що Україна потребує $14 млрд на проєкти швидкої відбудови у 2023 році: ведуться перемовини з партнерами, аби кошти були залучені вже цього літа.
- Нагадаємо, 12 квітня Денис Шмигаль прибув у Вашингтон, у прем'єра були заплановані зустрічі з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, USAID, керівництвом Світового банку, МВФ, ЄІБ тощо.
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