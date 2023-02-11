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Україна отримає перші роти Leopard до літа, - посол Польщі Ціхоцький

11 лютого, 2023 субота
17:44
війна з Росією Leopard 2

Навчання українських військових на Leopard складне через забезпечення спорядженням, боєприпасами, але перші роти танків Україна отримає до літа

Про це сказав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в етері Еспресо.

Він зазначив, що про необхідність надання Leopard Україні заявив прем'єр Матеуш Моравецький, адже в Польщі подібні рішення ухвалює уряд. Президент Анджей Дуда сказав про Leopard в Україні. Це на думку Бартоша Ціхоцького, пришвидшило рішення з боку інших держав.

"Зараз ми працюємо, і на полях Брюсселя відбудеться черговий "Рамштайн". Будемо переконувати ці держави, у яких є Leopard, долучитися до цієї коаліції. Уже коли віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Маріуш Блащак був у Києві в п’ятницю, там відбулася відеоконференція в приміщенні вашого Міністерства оборони з міністром Олексієм Резніковим, звісно. Там же багато країн надало інформацію, хто скільки танків передаватиме", - зауважив посол.

Бартош Ціхоцький додав, що цього тижня в Польщі почалися навчання українських танкістів на Leopard.  За його словами, цей процес складний, адже необхідно забезпечити бійців амуніцією, боєприпасами, логістикою, ремонтним тилом. 

"Це дуже добрі машини, але воним вразливі до аварій, і надавати просто самі танки немає сенсу. У процесі навчання важливо зрозуміти не тільки як працює танк, але й як співпрацюють між собою підрозділи танкові - це найскладніше. Ще трошки часу нам потрібно, але, думаю, перші роти Leopard потраплятимуть до України до літа", - наголосив він.

  • 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.
  • 26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.
  • 27 січня стало відомо, що Польща готова відправити Збройним Силам Україна ще 60 своїх модернізованих танків, зокрема 30 - PT-91, на додачу до роти німецьких Leopard 2.
  • Польща прагне скоротити термін навчання українських військовослужбовців на бойових танках Leopard 2 до п'яти тижнів, що вдвічі менше за стандартний.
  • 2 лютого аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький припустив, що надані Україні танки Leopard і Challenger залучать до бойових дій, імовірно, до літа.
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