Про це сказав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в етері Еспресо.

Він зазначив, що про необхідність надання Leopard Україні заявив прем'єр Матеуш Моравецький, адже в Польщі подібні рішення ухвалює уряд. Президент Анджей Дуда сказав про Leopard в Україні. Це на думку Бартоша Ціхоцького, пришвидшило рішення з боку інших держав.

"Зараз ми працюємо, і на полях Брюсселя відбудеться черговий "Рамштайн". Будемо переконувати ці держави, у яких є Leopard, долучитися до цієї коаліції. Уже коли віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Маріуш Блащак був у Києві в п’ятницю, там відбулася відеоконференція в приміщенні вашого Міністерства оборони з міністром Олексієм Резніковим, звісно. Там же багато країн надало інформацію, хто скільки танків передаватиме", - зауважив посол.

Бартош Ціхоцький додав, що цього тижня в Польщі почалися навчання українських танкістів на Leopard. За його словами, цей процес складний, адже необхідно забезпечити бійців амуніцією, боєприпасами, логістикою, ремонтним тилом.

"Це дуже добрі машини, але воним вразливі до аварій, і надавати просто самі танки немає сенсу. У процесі навчання важливо зрозуміти не тільки як працює танк, але й як співпрацюють між собою підрозділи танкові - це найскладніше. Ще трошки часу нам потрібно, але, думаю, перші роти Leopard потраплятимуть до України до літа", - наголосив він.