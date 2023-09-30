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Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2

30 вересня, 2023 субота
19:10
Світ Чехія Україна

Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2 та допоможе налагодити виробництво боєприпасів

Про це інформує міністерство оборони Чехії. 

Зазначається, що заступник міністра оборони країни Даніель Блажковец взяв участь в українському Форумі оборонних індустрій. На ньому він наголосив, що підтримка України Чехією триватиме до остаточної перемоги України. 

Блажковец обговорив з українською стороною поточні спільні проєкти, а також можливості для початку співпраці над новими. Зокрема, Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2: їх виготовлятимуть під брендом "Sich" ("Січ").

"Серед інших спільних проєктів - виробництво патронів для великокаліберних боєприпасів з твердого полімеру, що є інноваційним рішенням в умовах дефіциту сировини", - додали в міноборони. 

Цей проєкт втілюватиме компанія Sellier & Bellot.

Також було обговорено співпрацю у виробництві бронемашин, бойових машин піхоти та постачання спеціальних шасі Tatra. 

"Наша підтримка трансформувалася від рівня військової допомоги та постачання кінцевої продукції до довгострокового інтенсивного оборонно-промислового співробітництва, в якому беруть участь не лише наші армії, а й підприємства оборонної промисловості, як державні, так і приватні. Однак ми хочемо просунути цю співпрацю ще далі", - підкреслив заступник міністра. 

  • 29 вересня президент України Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і першого у світі флоту морських дронів. До Альянсу долучилося 38 компаній з 19 країн світу. 
Україна
Чехія
Війна з Росією
Військові новини
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