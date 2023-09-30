Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2
Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2 та допоможе налагодити виробництво боєприпасів
Про це інформує міністерство оборони Чехії.
Зазначається, що заступник міністра оборони країни Даніель Блажковец взяв участь в українському Форумі оборонних індустрій. На ньому він наголосив, що підтримка України Чехією триватиме до остаточної перемоги України.
Блажковец обговорив з українською стороною поточні спільні проєкти, а також можливості для початку співпраці над новими. Зокрема, Україна отримає від Чехії ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2: їх виготовлятимуть під брендом "Sich" ("Січ").
"Серед інших спільних проєктів - виробництво патронів для великокаліберних боєприпасів з твердого полімеру, що є інноваційним рішенням в умовах дефіциту сировини", - додали в міноборони.
Цей проєкт втілюватиме компанія Sellier & Bellot.
Також було обговорено співпрацю у виробництві бронемашин, бойових машин піхоти та постачання спеціальних шасі Tatra.
"Наша підтримка трансформувалася від рівня військової допомоги та постачання кінцевої продукції до довгострокового інтенсивного оборонно-промислового співробітництва, в якому беруть участь не лише наші армії, а й підприємства оборонної промисловості, як державні, так і приватні. Однак ми хочемо просунути цю співпрацю ще далі", - підкреслив заступник міністра.
- 29 вересня президент України Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і першого у світі флоту морських дронів. До Альянсу долучилося 38 компаній з 19 країн світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе