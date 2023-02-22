Україна отримає від США авіабомби великої дальності із GPS-наведенням, - Bloomberg

Про це мовиться в матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition. У відомстві заявили про відправку "точних авіаційних боєприпасів" в межах пакета вартістю $1,85 млрд, оголошеного 21 грудня.

Однак два джерела журналістів підтвердили, що Україна отримає JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифікувати боєприпаси, посилаючись на оперативну безпеку.

Також стверджується, що комплекти JDAM використовуються ВПС і ВМС США і продаються більш ніж у 26 країн.

Зокрема 20 січня компанія Boeing отримала замовлення від ВПС США на суму $40,5 млн за чинним контрактом JDAM. Роботу мають завершити до 30 червня.

Оплата вказує на те, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого українські винищувачі радянських часів можуть програмувати та запускати JDAM-ER.

Довідка: Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби на всепогодні кориговані ("розумні") боєприпаси.