Україна отримає від США авіабомби великої дальності із GPS-наведенням, - Bloomberg
Джерела Bloomberg ствердили, що США замовили для України виробництво бомб JDAM-ER дальнього радіуса дії з GPS-наведенням: роботу мають завершити до 30 червня
Про це мовиться в матеріалі Bloomberg.
Зазначається, що Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Boeing Joint Direct Attack Munition. У відомстві заявили про відправку "точних авіаційних боєприпасів" в межах пакета вартістю $1,85 млрд, оголошеного 21 грудня.
Однак два джерела журналістів підтвердили, що Україна отримає JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER. Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифікувати боєприпаси, посилаючись на оперативну безпеку.
Також стверджується, що комплекти JDAM використовуються ВПС і ВМС США і продаються більш ніж у 26 країн.
Зокрема 20 січня компанія Boeing отримала замовлення від ВПС США на суму $40,5 млн за чинним контрактом JDAM. Роботу мають завершити до 30 червня.
Оплата вказує на те, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого українські винищувачі радянських часів можуть програмувати та запускати JDAM-ER.
Довідка: Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби на всепогодні кориговані ("розумні") боєприпаси.
- Нагадаємо, повідомлення про можливу передачу Україні "розумних бомб" від США були в грудні 2022 року: тоді не було відомо, чи схвалив президент США Джо Байден, чи хтось із його головних радників із національної безпеки, запропоновану передачу JDAM.
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