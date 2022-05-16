Про це повідомляє ВВС.

"Україна перемагає, бо веде екзистенційну боротьбу за виживання... і вона виживе", – сказав Радакін, додавши, що майбутнє України як незалежної країни тепер гарантоване.

Він також сказав, що перемога України простягається набагато далі того, що відбувається на полі бою. За словами адмірала, Україна перебуває "на передовій лінії захисту глобальних правил та глобальних цінностей". Радакін назвав заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО "черговими перемогами України" у війні з Росією.

Він також сказав, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав йому, що російський диктатор Путін має зазнати невдачі.

"Зрозуміло, що Україна виграє, а Путін програє", – підсумував британський адмірал.

16 травня The New York Times зробила висновок, що саміт Організації договору про колективну безпеку у Москві продемонстрував ізоляцію Путіна.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін на саміті ОДКБ заявив, що не бачить безпосередньої загрози для РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

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