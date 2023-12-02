Україна перейшла до активної оборони, - генерал-лейтенант Романенко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Нам потрібно вже зараз займатись системою оборони. Оскільки на лінії фронту ми перейшли до активної оборони. Сьогодні йде позиційна війна з проведенням контрударів за нашого боку на окремих напрямках. Треба посилити все це інженерними спорудами та фортифікаціями. Має бути сформована система оборони й участь в цьому приймали прикордонні адміністрації й вся Україна. Ми маємо виграти час для того, щоб підготуватись до наступного року", - пояснив Романенко.



Генерал-лейтенант наголосив на важливості підготовки резервів для підготовки до наступного року.



"На мою думку, в залежності від того наскільки ми зберемо сили, буде залежати план на наступний рік. Тобто, чи матимемо ми можливості від оборони, яка відбувається зараз, перейти до контрнаступальних дій на окремих напрямках, які можуть забезпечити виконання стратегічного рівня завдань. Фактично, весь план на наступний рік буде залежати від наших можливостей, які ми зможемо накопичити", - додав він.

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