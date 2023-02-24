Україна піднялась на 2 позиції у рейтингу УЄФА і зберегла дві команди у Лізі чемпіонів
В оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА Україна піднялась з 16 на 14 позицію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вихід "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи та нічия СК "Дніпро-1" у матчі-відповіді Ліги конференцій допомогли Україні піднятись на 14 позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
В оновленому рейтингу українська асоціація має у своєму активі 29,300 бала. Цього тижня наші команди набрали 0,4 бала. Клуби обійшли в таблиці Чехію (29,050) та Норвегію (29,000).
У наступному сезоні Україну в Лізі чемпіонів гарантовано представлять дві команди, одна команда отримає пряму путівку у груповий етап Ліги Європи. Загалом від УПЛ в єврокубках зіграють 5 команд.
- 23 лютого у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій український СК "Дніпро-1" не зумів перемогти кіпріотський АЕК Ларнака.
- У Лізі Європи донецький "Шахтар" по пенальті здолав французький "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу.
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