Україна піднялась на 2 позиції у рейтингу УЄФА і зберегла дві команди у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вихід "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи та нічия СК "Дніпро-1" у матчі-відповіді Ліги конференцій допомогли Україні піднятись на 14 позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

В оновленому рейтингу українська асоціація має у своєму активі 29,300 бала. Цього тижня наші команди набрали 0,4 бала. Клуби обійшли в таблиці Чехію (29,050) та Норвегію (29,000).

У наступному сезоні Україну в Лізі чемпіонів гарантовано представлять дві команди, одна команда отримає пряму путівку у груповий етап Ліги Європи. Загалом від УПЛ в єврокубках зіграють 5 команд.