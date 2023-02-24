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Україна піднялась на 2 позиції у рейтингу УЄФА і зберегла дві команди у Лізі чемпіонів

24 лютого, 2023 п'ятниця
01:59
Спорт Шахтар, Ліга Європи

В оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА Україна піднялась з 16 на 14 позицію

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вихід "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи та нічия СК "Дніпро-1" у матчі-відповіді Ліги конференцій допомогли Україні піднятись на 14 позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

В оновленому рейтингу українська асоціація має у своєму активі 29,300 бала. Цього тижня наші команди набрали 0,4 бала. Клуби обійшли в таблиці Чехію (29,050) та Норвегію (29,000).

У наступному сезоні Україну в Лізі чемпіонів гарантовано представлять дві команди, одна команда отримає пряму путівку у груповий етап Ліги Європи. Загалом від УПЛ в єврокубках зіграють 5 команд.

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єврокубки
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