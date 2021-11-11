Україна планує імпортувати близько 2 млн тонн вугілля протягом опалювального сезону, заявили в Міненерго

Про це заявив Юрій Власенко, перший заступник міністра енергетики, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".

"На сьогоднішній день великий обсяг вугілля законтрактовано у Сполучених Штатах Америки і Польщі. Також деякі невеликі партії надходять з Казахстану, але Росія перекрила можливість постачання цього вугілля через її територію, тому ми в цілому орієнтуємося на США та Польщу", — сказав представник Міненерго.

За його словами, вугілля надходить до України "ритмічно".

"Ми передбачаємо, що в опалювальний сезон це буде близько 2 млн тонн", — анонсував посадовець.