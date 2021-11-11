Україна планує імпортувати близько 2 млн тонн вугілля протягом опалювального сезону, заявили в Міненерго
Протягом опалювального сезону Україна має намір імпортувати із США та Польщі близько 2 млн тонн вугілля
Про це заявив Юрій Власенко, перший заступник міністра енергетики, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"На сьогоднішній день великий обсяг вугілля законтрактовано у Сполучених Штатах Америки і Польщі. Також деякі невеликі партії надходять з Казахстану, але Росія перекрила можливість постачання цього вугілля через її територію, тому ми в цілому орієнтуємося на США та Польщу", — сказав представник Міненерго.
За його словами, вугілля надходить до України "ритмічно".
"Ми передбачаємо, що в опалювальний сезон це буде близько 2 млн тонн", — анонсував посадовець.
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Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив виникнення дефіциту вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) ситуацією, яка склалася на ринку. За його словами, компанії не купували вугілля, оскільки не бачили сенсу працювати собі у збиток.
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Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тис. тонн.
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