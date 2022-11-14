Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз Україна" у telegram.

"Ми говоримо про можливість максимально завантажити мережу ПСГ, збільшити прибутки та надходження від зберігання газу держав ЄС та учасниць Енергетичного Співтовариства. Сертифікація стане потужним репутаційним підсиленням, додатковим аргументом у комерційних бізнес-переговорах, підтвердить ефективність євроінтеграційних процесів в Україні та нашу приналежність до газового ринку Європи", - зазначив очільник Укртрансгазу Сергій Перелома.

Окрім цього повідомляється, що успішна сертифікація дозволить зберігати в українських ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС, максимізує використання мережі газосховищ, а також збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.

Процес сертифікації передбачатиме кілька ключових етапів. Перший – формування відповідної законодавчої бази, який вже розпочався. Наприкінці жовтня у Раді зареєстрували законопроєкт (№8158), який імплементує в українське законодавство норми щодо сертифікації операторів газосховищ, запроваджені ЄС у липні 2022 року.

Також документ визначає загальні принципи такої сертифікації та конкретизує повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Після прийняття документа, регулятор має деталізувати процедуру сертифікації, а Укртрансгаз – офіційно надати всі документи, необхідні для її проходження.

За результатами завершення аналізу та відповідних висновків зі сторони НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного Співтовариства буде прийнято рішення щодо сертифікації Укртрансгазу як оператора підземного зберігання газу за стандартами ЄС.

Нагадуємо, станом на кінець серпня в підземних газових сховищах України накопичили 13 мільярдів кубометрів газу. До 15 жовтня планували збільшити обсяг газу до близько 14,5 млрд кубометрів.

8 листопада стало відомо, що в Україні відбір газу з підземних газових сховищ розпочався найпізніше за останнє десятиріччя – 7 листопада.