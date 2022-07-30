Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Коли почалася війна РФ мала у бойовому складі 3500 танків. На сьогодні українські захисники знищили 1759 танків, тобто ⅔. Це колосальні втрати для Росії й відновити їх вона вже не зможе. На першому етапі війни ЗСУ показали гарний приклад світу, що російську танкову армаду можна знищувати. Коли ми перейдемо на далекобійні засоби враження та інші системи - цей танковий кулак Росії стане міфом", - наголосив Згурець.

З 24 лютого до 30 липня окупанти втратили близько 40 670 військових, 3995 бронемашин, 1759 танків і 733 безпілотники

Керівник британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур переконаний, що у Росії не вистачає ресурсів, аби перемогти у війні з Україною

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb