Україна поки не обмежуватиме в'їзд із країн, у яких виявили нову мутацію COVID-19, - МОЗ

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я, передає "РБК-Україна".

"В Україні запроваджено ефективні карантинні норми, в тому числі ті, що стосуються перетину державного кордону громадянами України та іноземцями. Всі вони викладені в постанові Кабінету міністрів України №1236 від 09.12.2020 (зі змінами)", - повідомило МОЗ.

У міністерстві зазначили, що зміни до чинних норм вноситимуть залежно від статистики щеплень та загальної епідемічної ситуації.

Зараз в Україні діють правила, за яким іноземцеві, що хоче в’їхати на територію держави, необхідно мати при собі страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом і ПЛР-тест чи сертифікат про повну вакцинацію.

Від дітей, яким не виповнилося 18 років, довідку про тестування чи вакцинацію не вимагають.

Для громадян України список документів відрізняється: їм потрібно мати при собі сертифікат про повну вакцинацію, або про одне щеплення. Якщо цих документів немає, то потрібно пройти самоізоляцію або зробити ПЛР-тест.

Для тих, хто нещепленим в’їжджає з Індії чи Росії, обов’язково незалежно від громадянства пройти 14-денну самоізоляцію без права її дострокового завершення.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, а також є дуже заразним і стійким до вакцин.

26 листопада повідомлялося, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.

Бельгія стала першою країною Європи, в якій зафіксували захворювання на новий штам коронавірусу з Південної Африки.