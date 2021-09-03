Україна посідає 43 місце у світі за кількістю нових COVID-випадків
За кількістю нових випадків COVID-19 у світі Україна посіла 43 місце
Про це повідомляється у Telegram Коронавірус_інфо.
"За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 2 вересня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 43 місце у світі та 13 — серед країн Європи", - йдеться в повідомленні.
Також Україна на 34 місці серед країн світу за кількістю нових смертей від COVID-19 та на 6 — серед європейських країн.
- 2 вересня в Україні зафіксовано 2693 нових випадків коронавірусу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе