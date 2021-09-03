Україна посідає 43 місце у світі за кількістю нових COVID-випадків

Про це повідомляється у Telegram Коронавірус_інфо.

"За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 2 вересня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 43 місце у світі та 13 — серед країн Європи", - йдеться в повідомленні.

Також Україна на 34 місці серед країн світу за кількістю нових смертей від COVID-19 та на 6 — серед європейських країн.



2 вересня в Україні зафіксовано 2693 нових випадків коронавірусу.

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