"Україна прагне виключно до миру": МЗС відреагувало на слова Путіна про підготовку "військової операції" на Донбасі
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна не готує жодних військових операцій на Донбасі та прагне дипломатичного врегулювання конфлікту
Про це Ніколенко сказав у коментарі РБК-Україна.
"Україна прагне виключно до миру", - зазначив Ніколенко, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує чергову військову операцію на Донбасі.
Речник МЗС наголосив, що українська сторона робить усе для того, щоб мирно врегулювати збройний конфлікт. Зокрема, Україна намагається відновити переговори у Нормандському форматі, а також делегація у Тристоронній контактній групі досягла домовленості щодо повного дотримання режиму припинення вогню.
МЗС закликало Росію дотримуватися мирного плану щодо врегулювання конфлікту.
"Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершення міжнародного збройного конфлікту на Сході України. Люди по обидва боки лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях заслуговують миру і спокою, особливо напередодні новорічних свят", - зазначив Ніколенко.
- Як повідомлялося раніше, сторони Тристоронньої контактної групи домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
- А 23 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що підозрює Україну в нібито підготовці "третьої військової операції".
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