Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що розмова президента України Володимира Зеленського про формулу миру під час його візиту до Вашингтона сталася після нещодавнього обговорення Києвом мирного плану з 10 пунктів.

"Серед усіх розмов про війну та зброю президент Зеленський плекав надію на переговори", - пише WSJ.

За словами європейських та українських дипломатів, команда Зеленського наразі конкретизує план і має на меті представити свої ідеї в першу річницю вторгнення Росії 24 лютого або близько до цієї дати.

Проте, як пише видання, представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від Москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.

"Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог", - уточнює WSJ.

Нагадаємо, 20 листопада Зеленський озвучив українську формулу миру.

США та країни G7 підтримують формулу миру представлену президентом України Зеленським, оскільки цей план міг би стати потенційним вирішенням війни з РФ.

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