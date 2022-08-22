Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати можливе судилище над азовцями в Маріуполі
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста через можливе судилище в Маріуполі
Про це він сказав під час національного телемарафону, передає Еспресо.
"Ми вкотре звертаємось для фіксації чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста", - сказав він.
Омбудсмен звернувся також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія не допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав.
- 6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.
- 11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України
- 19 серпня розвідка повідомила, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.
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