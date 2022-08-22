Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати можливе судилище над азовцями в Маріуполі

Про це він сказав під час національного телемарафону, передає Еспресо.

"Ми вкотре звертаємось для фіксації чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста", - сказав він.



Омбудсмен звернувся також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби Росія не допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

19 серпня розвідка повідомила, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.