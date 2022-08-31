Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 3-му турі Україна зустрінеться з Пуерто-Рико у Катовіце. Матч розпочнеться о 21:30. Наживо його покаже телеканал УНІАН та регіональні канали Суспільного.

Українці стартували на ЧС-2022 з поразки від Сербії - 0:3, а у 2-му турі перемогли Туніс - 3:0.

Перед вирішальним туром українці мають 3 очка та займають в групі A друге місце. Лідирує Сербія (6 пунктів), третій - Туніс (3), Пуерто-Рико (0) на четвертій позиції.

До наступного раунду чемпіонату світу вийдуть дві перші команди з групи та чотири збірні з кращими показниками, які фінішують третіми.

ЧС-2022 з волейболу

Чоловіки

Група A. 3-й тур

Україна - Пуерто-Рико

Катовіце, Польща

31 серпня, 21:30

Пряма трансляція на УНІАН та регіональних каналах Суспільного

27 серпня збірна України програла Сербії у 1-му турі чемпіонату світу з волейболу.

29 серпня Україна переграла Туніс та здобула першу за 24 роки перемогу в фінальній частині чемпіонату світу.

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