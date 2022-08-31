Україна - Пуерто-Рико: де та коли дивитися вирішальний матч в групі на ЧС-2022 з волейболу
У середу, 31 серпня, чоловіча збірна України зіграє з Пуерто-Рико вирішальний матч групового раунду чемпіонату світу з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 3-му турі Україна зустрінеться з Пуерто-Рико у Катовіце. Матч розпочнеться о 21:30. Наживо його покаже телеканал УНІАН та регіональні канали Суспільного.
Українці стартували на ЧС-2022 з поразки від Сербії - 0:3, а у 2-му турі перемогли Туніс - 3:0.
Перед вирішальним туром українці мають 3 очка та займають в групі A друге місце. Лідирує Сербія (6 пунктів), третій - Туніс (3), Пуерто-Рико (0) на четвертій позиції.
До наступного раунду чемпіонату світу вийдуть дві перші команди з групи та чотири збірні з кращими показниками, які фінішують третіми.
ЧС-2022 з волейболу
Чоловіки
Група A. 3-й тур
Україна - Пуерто-Рико
Катовіце, Польща
31 серпня, 21:30
Пряма трансляція на УНІАН та регіональних каналах Суспільного
- 27 серпня збірна України програла Сербії у 1-му турі чемпіонату світу з волейболу.
- 29 серпня Україна переграла Туніс та здобула першу за 24 роки перемогу в фінальній частині чемпіонату світу.
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