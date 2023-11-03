Мовний конфлікт з таксистом-українофобом отримав політичний і електоральний контекст.

Коротко про ситуацію: таксист Bolt на вимогу спілкуватись державною висадив пасажирів. Втрутився мовний омбудсмен. Водія звільнено. Ексрегіонал Бойко заявив, що допоможе з роботою і грошима звільненому водієві. До нього долучився Арестович з тими ж пропозиціями. На захист таксиста виступив і скандальний нардеп-"слуга" Дмитрук, моментально розбагатілий з отриманням мандату експаверліфтер.

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Наприкінці другого року повномасштабної війни захист язика вже знов спокійно підіймають на виборчі прапори. А чого боятись тим, хто привів до нас війну?

Отже, як політтехнолог я бачу значну ймовірність включення найближчим часом до політичної кампанії офіційно проросійських проєктів. Умовно "поміркованих". Вони вже почали заробляти помалу "електоральні бали". І цілком можуть набрати близько 20% голосів.

Обличчям таких проєктів будуть як старі проросійські непосаджені й не обміняні політики (хоча Медведчук на новій яхті-винищувачі Першинґ 9Х за $9 млн може дистанційно надихати), так і скандальні, але відомі особи, що живляться хайпом. В цілому, навіть "хороших русскіх", що законно мешкають тут як громадяни вже потрібні 5 років, напевне знайдуть. Або вони просто братимуть участь в кампанії як агітатори.

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Політична Україна знов розділиться на "українську Україну" і "російську Україну". І це цілком може закінчитись дійсно розпадом держави. Ми ризикуємо втратити державність вдруге за століття. І з тих же причин російської експансії.

Бо навіть війна не переконала всіх українських громадян в крайній токсичності всього російського. Вони досі не розуміють, що своя нація, своя держава, свій простір можливі тільки тут. Що кожна людина, котра слухає російське радіо, російську музику, розмовляє російською мовою, дає привід оцінювати нас як народ, що хоче мешкати разом з росіянами. Такі люди просто запрошують російські війська, Путіна, умовного Пупкіна, Навального "захистити російськомовних співвітчизників у квазідержаві".

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Це дуже серйозна проблема. І це навіть не про мораль. Війна триватиме/ повторюватиметься доти, доки Росія бачить тут "таку ж Росію, таких же "русскіх", таких же російськомовних і російськокультурних". Які без проблем увіллються до РФ як губернія та вирішать значну частину демографічних і економічних проблем вже не дуже православної імперії.

За наявної ситуації, на мою думку, навряд вийде залучити всіх 31 мільйон чи скільки там нас лишилось до кампанії "геть від Москви — якомога далі, хоча б років на 15!".

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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