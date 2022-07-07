Україна розпочала експортувати електроенергію до Словаччини

Про це повідомила прес-служба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Facebook.

Як роз’яснили в повідомленні, розподіл доступної пропускної спроможності до цієї країни проводиться другий день поспіль в обсязі 50 МВт. Ще 50 МВт пропускної спроможності перетину розподіляється до Румунії. А сукупна доступна пропускна спроможність в напрямку країн Європейського Союзу, окрім Польщі, складає 100 МВт.

Україна почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС

З 4 червня Україна розпочала постачання електроенергії до Молдови. Енергоатом уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom.

28 червня міністр енергетики Герман Галущенко анонсував початок експорту електроенергії з України до Європи. Він зазначив, що початково загальну потужність торгівлі буде встановлено на рівні 100 МВт.

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