Україна розпочала експортувати електроенергію до Словаччини
7 липня розпочався експорт електроенергії з України до Словаччини
Про це повідомила прес-служба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Facebook.
Як роз’яснили в повідомленні, розподіл доступної пропускної спроможності до цієї країни проводиться другий день поспіль в обсязі 50 МВт. Ще 50 МВт пропускної спроможності перетину розподіляється до Румунії. А сукупна доступна пропускна спроможність в напрямку країн Європейського Союзу, окрім Польщі, складає 100 МВт.
- Україна почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС
- З 4 червня Україна розпочала постачання електроенергії до Молдови. Енергоатом уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom.
- 28 червня міністр енергетики Герман Галущенко анонсував початок експорту електроенергії з України до Європи. Він зазначив, що початково загальну потужність торгівлі буде встановлено на рівні 100 МВт.
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