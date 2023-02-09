Україна рухається до ЄС вражаючими темпами, - президентка Єврокомісії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Україна за останній час здійснила великий прогрес на шляху до вступу у ЄС, але попереду ще багато роботи
Про це вона заявила на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.
"Україна просувається на шляху до ЄС вражаючими темпами. Процедура наближення до членства – це процес, який ґрунтується на заслугах, і те, що ви вже робили, свідчить, що ви можете показувати швидкі і якісні результати, навіть зараз, під час війни. Я часто чую від українців сподівання про те, що їхні діти зростатимуть вже у ЄС. І ця надія дає їм сили витримувати випробування цієї жахливої війни. Але між нинішнім моментом і цим яскравим майбутнім – все ще непростий шлях. Та будьте певні: ми будемо поруч з вами на кожному кроці", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
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