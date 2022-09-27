Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Україна - Шотландія відбудеться у Кракові та розпочнеться о 21:45. Наживо його покажуть телеканал ICTV та YouTube-канал Української асоціації футболу.

У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

Ліга націй

Дивізіон B. Група 1

6-й тур

27 вересня

Україна - Шотландія

Краков, Польща, стадіон "Краковія"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на телеканалі ICTV та YouTube-каналі УАФ

21 вересня Україна поступилася Шотландії з рахунком 0:3.

24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.

26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з Українською асоціацією футболу про продовження контракту.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb