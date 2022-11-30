Україна стоїть на порозі отримання ЗРК Patriot, - Згурець
Україна наближається до отримання зенітних ракетних комплексів Patriot, про що свідчить активна дискусія щодо цього озброєння
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
За його словами, жвава дискусія щодо комплексів Patriot свідчить про наближення до ухвалення рішення про надання їх Україні. Наразі це політичне обговорення не переросло в остаточне рішення, але все залежатиме від США, які мають у запасі близько 400 ЗРК ЗРК Patriot різних модифікацій. Саме Штати можуть передати їх швидко після підготовки.
"Ми справді стоїмо на порозі ухвалення рішення про передачу Patriot, адже це швидше й простіше, ніж історія з F-16 й іншими літаками країн Заходу", - наголосив Сергій Згурець.
- 21 листопада Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як у Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, унаслідок чого загинуло двоє людей.
- 23 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він попросив Німеччину відправити Patriot в Україну.
- У Німеччині повідомили, що розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО.
- 25 листопада в НАТО заявили, що рішення щодо надання німецьких систем протиракетної оборони Patriot Україні, мають ухвалювати уряди країн.
- Польща після дозволу НАТО, повторно попросила Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні.
- 29 листопада CNN із посиланням на представника Пентагону повідомило, що США розглядають можливість надання Patriot Україні для підтримки засобів ППО в боротьбі з російськими атаками.
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